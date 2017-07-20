Илон Маск заявил о желании слетать на МКС

Предприниматель также выступил за то, чтобы в космические программы было вовлечено больше людей.

Глава компании SpaceX Илон Маск признался, что и сам хотел бы стать астронавтом и побывать на Международной космической станции.

— Я хотел бы сделать это когда-нибудь. Судя по тому, как идут дела, может быть, через три-четыре года. Это было бы здорово, — ответил предприниматель на вопрос одного из участников конференции NASA.

При этом он добавил, что чем чаще будут осуществляться космические полёты "многоразовых систем", тем больше людей окажутся вовлечёнными в космические программы.

Напомним, компания Маска SpaceX является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.