Сын Трампа и Манафорт 26 июля дадут показания в Сенате США

Как сообщалось ранее, в верхней палате конгресса намерены опросить всех участников встречи с российским адвокатом.

Сын президента США Дональд Трамп — младший и экс-глава избирательного штаба главы государства Пол Манафорт 26 июля дадут показания юридическому комитету сената, сообщает Reuters.

Как сообщалось ранее, в верхней палате Конгресса США намерены опросить всех участников встречи команды Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Напомним, в числе присутствовавших на встрече, которая прошла в Трамп-Тауэр в 2016 году, был также зять президента Джаред Кушнер. По данным СМИ, участники встречи рассчитывали получить от юриста компрометирующие сведения о сопернице Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон, однако затрагивалась на встрече тема акта Магнитского.