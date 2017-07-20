СМИ: Губернаторы-республиканцы потратили более $400 тысяч в гольф-клубе Трампа

По данным СМИ, самые крупные суммы были потрачены в апреле и июне на некие "мероприятия".

Губернаторы-республиканцы в 2017 году потратили более 400 тысяч долларов на мероприятия в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчёт.

Отмечается, что самые большие суммы — 117,9 тысячи долларов в апреле и 289,8 тысячи в июне — были потрачены на некие "мероприятия". В марте на путешествие и проживание в гольф-клубе было потрачено всего 812 долларов.

СМИ предполагает, что расходы могут быть связаны с конференцией Ассоциации губернаторов-республиканцев (RGA). Представитель организации рассказал, что это событие было забронировано задолго до того, как Трамп официально начал заниматься политикой.

— Майское мероприятие 2017 года в Trump National Doral в Майами было запланировано в феврале 2015-го, прежде, чем Трамп объявил о выдвижении, — отметил представитель RGA.

По его словам, обычно места для проведения мероприятий бронируют за несколько лет.