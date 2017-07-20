Актриса О`Доннелл предложила пользователям Twitter "столкнуть Трампа со скалы"

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Актриса О`Доннелл предложила пользователям Twitter "столкнуть Трампа со скалы"

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Кадр игры "Толкни Трампа со скалы". Фото: pushtrumpoffacliffagain.com 

Журналист Хэннити является ярым сторонником американского президента со времён его президентской кампании.

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал американскую актрису и певицу Рози О`Доннелл из-за размещения ею ссылки на игру "Толкни Трампа со скалы", пишет газета The Hill.

Отмечается, что игра позволяет выполнить любые четыре действия в отношении президента США Дональда Трампа: столкнуть со скалы, кинуть в жерло вулкана и канализационный люк в Нью-Йорке или сделать так, чтобы Трамп угодил в пасть динозавра.

Своё возмущение Хэннити высказал в статье на личном сайте. Он назвал О`Доннелл "грубой" и "неистовым сторонником левых взглядов".

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