Актриса О`Доннелл предложила пользователям Twitter "столкнуть Трампа со скалы"

Журналист Хэннити является ярым сторонником американского президента со времён его президентской кампании.

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал американскую актрису и певицу Рози О`Доннелл из-за размещения ею ссылки на игру "Толкни Трампа со скалы", пишет газета The Hill.

Push Trump Off A Cliff Again https://t.co/YguB3aG8EP — ROSIE (@Rosie) 15 июля 2017 г.

Отмечается, что игра позволяет выполнить любые четыре действия в отношении президента США Дональда Трампа: столкнуть со скалы, кинуть в жерло вулкана и канализационный люк в Нью-Йорке или сделать так, чтобы Трамп угодил в пасть динозавра.

Своё возмущение Хэннити высказал в статье на личном сайте. Он назвал О`Доннелл "грубой" и "неистовым сторонником левых взглядов".