Жена Уилла Смита призналась, что была драгдилером во время знакомства с Тупаком

Актриса пообещала, что подробнее расскажет о своём бурном прошлом в мемуарах, которые уже пишет.

Супруга голливудского актёра Уилла Смита Джад Пинкетт-Смит призналась, что была драгдилером, когда познакомилась с рэпером Тупаком Шакуром. По словам актрисы, более 23 лет назад она переживала "по-настоящему сумасшедшие дни".

— Есть одна интересная вещь, о которой я прежде не говорила. Когда я познакомилась с Тупаком, я была драгдилером, — рассказала Джада на Sway In The Morning.

Актриса отказалась приводить больше подробностей на эту тему, заявив, что как раз пишет об этом книгу.

Новости о хип-хоп-исполнителе Тупаке Шакуре, который был убит в 1996 году, в последнее время оказались в центре внимания СМИ. Недавно было опубликовано его письмо Мадонне, в котором он объясняет, что причиной разрыва между ними стало их разная расовая принадлежность. Певец тогда заявил, что роман с белой женщиной мог навредить его карьере.