Зять Трампа даст показания в Сенате США 24 июля

Отмечается, что выступление Джареда Кушнера станет частью расследования по "вмешательству РФ в американские выборы".

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер 24 июля даст показания в юридическом комитете Сената США, сообщает ABC News.

По данным телеканала, заседание пройдёт за закрытыми дверями, в отличие от заседания, на котором показания будут давать сын президента США Дональд Трамп — младший и экс-глава избирательного штаба главы государства Пол Манафорт.

Адвокат Кушнера Аббе Лоуэлл добавил, что его клиент продолжает заявлять о готовности добровольно сотрудничать и предоставлять конгрессу любую имеющуюся у него информацию.