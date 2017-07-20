Власти Гаити начали восстанавливать распущенную более 20 лет назад армию

Противники этого решения утверждают, что вооружённые силы станут дополнительной нагрузкой на бюджет страны.

Республика Гаити приступила к восстановлению вооружённых сил, которые были расформированы в 1995 году. Для прохождения собеседований на военную базу Леоган, расположенную в окружностях столицы Гаити Порт-о-Пренса, съехались сотни молодых людей со всей страны, пишет газета Le Nouvelliste.

В начале июля министр национальной обороны Гаити Эрве Дени заявил о планах воссоздать армию. Планируется, что она будет состоять из 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Военные займутся патрулированием прибрежных вод, охраной границы с Доминиканской республикой, а также помощью в ликвидации последствий различных стихийных бедствий. Президент страны Жувенель Моиз идею поддержал.

Отметим, что армия Гаити была распущена в 1995 году по приказу главы государства Жан-Бертрана Аристида. С того момента безопасность в стране обеспечивает национальная полиция, состоящая из 15 тысяч человек.