СМИ узнали о ликвидации ещё одного отдела Госдепа США

В рамках реорганизации Государственного департамента США госсекретарь Рекс Тиллерсон принял решение о закрытии отдела по проблемам военных преступлений. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источник.
По их данным, теперь ведать его делами будет отдел по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений.
Как отмечается, Тиллерсон проинформировал специального координатора отдела Тодда Бухвальда о том, что тот переведён на должность в канцелярию Госдепа по правовым вопросам.
Ранее агентство Bloomberg также сообщило, что а рамках реорганизации Госдеп также закрывает ведомство по международной координации вопросов кибербезопасности.
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