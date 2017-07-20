СМИ узнали о ликвидации ещё одного отдела Госдепа США

Ранее сообщалось, что госдепартамент закрывает также ведомство по вопросам кибербезопасности.

В рамках реорганизации Государственного департамента США госсекретарь Рекс Тиллерсон принял решение о закрытии отдела по проблемам военных преступлений. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источник.

По их данным, теперь ведать его делами будет отдел по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений.

Как отмечается, Тиллерсон проинформировал специального координатора отдела Тодда Бухвальда о том, что тот переведён на должность в канцелярию Госдепа по правовым вопросам.

Ранее агентство Bloomberg также сообщило, что а рамках реорганизации Госдеп также закрывает ведомство по международной координации вопросов кибербезопасности.