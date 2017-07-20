СМИ: В школьную программу по истории включат воссоединение Крыма с Россией

Как сообщили в Минобрнауки, уроки по истории современной России позволят школьникам сформировать представление о событиях последних лет.

Министерство образования и науки планирует ввести в школах уроки по истории современной России, посвящённые событиям последних трёх лет — воссоединении Крыма с РФ, западных санкциях и ответных мерах со стороны Москвы. Как сообщают "Известия", ведомство готовит соответствующий проект.

Как сообщили газете в Минобрнауки, существующая школьная программа не позволяет учащимся объективно сформировать представление о действительности.

— Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России". Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется). Цель — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках, — сообщили изданию в ведомстве.

По словам главного научного сотрудника Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Александра Пыжикова, школьникам тяжело ориентироваться в огромном потоке информации о событиях, отголоски которых продолжаются до сих пор, поэтому педагоги на уроках современной России помогут подросткам вычленять информацию.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году.

В марте 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав России.