Россияне стали пить на два литра алкоголя в год меньше

Во многом это связывают с подписанием в 2012 году федерального закона о запрете рекламы спиртных напитков в печатных СМИ и интернете.

Объём употребляемого россиянами алкоголя в период с 2012 год по 2016 год сократился с 12,4 литра до 10,3 литра на душу населения. Смертность от отравления алкоголем в 2016 году по сравнению с 2012 годом также снизилась — с 11,4 на 100 тысяч человек до 5,6 на 100 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

— Основная часть социальных, экономических и личных проблем являются результатом не алкоголизма, а злоупотребления алкоголем, — приводит агентство сообщение ведомства.

По данным Минздрава на 2015 год, порядка 61% россиян, употребляющих алкоголь, предпочитают крепкие напитки, 39% выбирают слабоалкогольные напитки.

В рамках Стратегии формирования здорового образа жизни и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года ведомство рассматривает возможность ограничения продажи алкоголя наряду с другими инициативами по борьбе со злоупотреблением алкоголем.