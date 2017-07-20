Трамп рассказал, о чём разговаривал с Путиным на неформальной встрече на G20

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Трамп рассказал, о чём разговаривал с Путиным на неформальной встрече на G20

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

По словам главы Белого дома, они с российским президентом затронули тему усыновления.

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Times раскрыл подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным в ходе неформальной встречи в рамках саммита G20.

По словам Трампа, их беседа во время ужина участников встречи на высоком уровне длилась около 15 минут, в ходе которых они "обменивались любезностями". Также американский президент заявил, что в ходе разговора стороны затрагивали тему усыновления.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что между главами государств якобы состоялась тайная встреча. В Кремле сообщения назвали абсурдом, а в Белом доме заявили, что инсинуации на эту тему подлые и ложные.

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