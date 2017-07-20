Более половины американцев недовольны политикой Трампа по отношению к России

Чем именно подход Вашингтона к Москве людей не устраивает, авторы опроса уточнять не стали.

Около 56% американцев недовольны политикой, которую администрация президента США проводит в отношении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого телеканалом Fox News.

По данным телеканала, курс Вашингтона в отношении Москвы одобряют лишь 33% респондентов. По большей части это сторонники Трампа, голосовавшие за него на выборах.

53% респондентов считают, что российский лидер Владимир Путин не воспринимает своего коллегу из США всерьёз. Согласно результатам, полученным телеканалом в 2014 году, когда президентом Соединённых Штатов был Барак Обама, таких людей было 77%.

Одобряет работу Трампа на посту главы американской администрации 41% опрошенных, а 52% недовольны ею.