Турция намерена стать посредником в разрешении дипкризиса вокруг Катара

Анкара призвала арабские страны отказаться от своих требований к Катару, включающих пункт о закрытии турецкой военной базы на территории страны.

Турция выступила с намерением стать посредником в переговорах для разрешения ситуации, сложившейся вокруг Катара, заявил турецкий вице-премьер Нуман Курлтумуш в интервью Al Jazeera в преддверии визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Персидского залива.

По словам замглавы правительства, последствия дипломатического скандала могут быть непредсказуемы.

— Президент прислушается к сторонам (переговоров. — Прим. ред.), но Саудовская Аравия должна отказаться от плана, включающего в себя 13 требований, и пересмотреть его. Что касается Катара, стране необходимо занять позитивную позицию, которая позволит положить начало переговорам, в которых Турция может стать посредником, — сказал вице-премьер.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Дохой дипотношения, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств.