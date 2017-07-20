Пентагон заявил о риске из-за раскрытия данных о военных базах США в Сирии

В ведомстве считают, что публикация турецкими СМИ деликатной военной информации может нарушить операции против боевиков.

Пентагон заявил о риске из-за раскрытия турецкими СМИ данных об американских военных базах в Сирии. Как отмечает Reuters, США выразили Анкаре свои опасения по этому поводу.

— Публикация деликатной военной информации подвергает силы коалиции ненужному риску и может нарушить текущие операции по нанесению поражения ИГИЛ*, — заявил официальный представитель ведомства Эрик Пахон.

— Мы были бы очень обеспокоены, если бы официальные лица союзника НАТО целенаправленно поставили бы под угрозу наши силы, опубликовав конфиденциальную информацию, хотя и не можем самостоятельно проверять источники, которые внесли свой вклад в эту историю, — добавил Пахон.

Напомним, ранее турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало информацию о более чем десятке военных баз и опорных пунктов США в Сирии. Журналисты привели описание каждой из баз и численность воинского контингента.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.