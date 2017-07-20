В Эквадоре продают редких лягушек по $600, чтобы спасти их от браконьеров

Ряд экологических компаний Эквадора продаёт редких лягушек по ценам, достигающим $600 (35,5 тысячи рублей) за штуку. Таким образом фирмы пытаются спасти лягушек от браконьеров и угрозы вымирания, пишет AFP.
Environmentally conscious Ecuador firms sell rare frogs for up to $600, in attempt to save them from black market and threatened extinction pic.twitter.com/JCy3l8SrmG— AFP news agency (@AFP) 20 июля 2017 г.
Отмечается, что лягушек выращивают в лабораториях, чтобы не влиять на местную фауну. Затем их вводят в схему так называемой этической биоторговли. По данным агентства, земноводных продают в Канаду, США, Японию и страны Европы.
— Высокие цены на этих лягушек дают представление, насколько выгодным может быть браконьерство, — рассказывает менеджер одной из экологических компаний Лола Гардерас.
На территории Эквадора водится более 600 видов лягушек, 186 из них находятся на грани вымирания. Власти страны запретили убийство и продажу этих земноводных.
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