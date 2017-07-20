Полиция Капитолия арестовала более 150 протестующих в зданиях сената

Демонстранты требуют не допустить принятия законопроекта о замене действующей реформы здравоохранения, принятой при Бараке Обаме.

Полиция Капитолия арестовала 155 участников акции протеста, вызванной предстоящим голосованием по законопроекту республиканцев о замене Obamacare. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным, демонстранты собрались у офисов сенаторов Марка Рубио, Бена Сасса и Гори Гарднера. В руках демонстранты держали плакаты с призывами "Убить законопроект, а не народ", а также с надписями "Здравоохранение — это человеческое право".

Напомним, голосование по законопроекту о замене существующей реформы здравоохранения было отложено из-за операции Джона Маккейна. Согласно данным СМИ, продвижение документа может завершиться неудачей: 52 из 100 сенаторов готовы выступить против.