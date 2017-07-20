В Подмосковье водитель Maserati расстрелял мужчину после ДТП

В Истринском районе Подмосковья водитель Maserati расстрелял мужчину после ДТП.
Как сообщается, по дороге на населённый пункт Алексин "мазда" задела открытую дверцу спорткара Maserati. Водитель итальянской иномарки вышел из салона и начал стрелять по водителю и пассажиру "мазды".
В водителя попало две пули из, предположительно, травматического пистолета, госпитализация мужчине не понадобилась.
Водитель Maserati скрылся с места стрельбы на своём авто. Сейчас его ищет полиция.
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