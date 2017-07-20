В Подмосковье водитель Maserati расстрелял мужчину после ДТП

Согласно предварительной информации, водитель открыл стрельбу из травматического пистолета, госпитализации пострадавшему не понадобилось.

В Истринском районе Подмосковья водитель Maserati расстрелял мужчину после ДТП.

Как сообщается, по дороге на населённый пункт Алексин "мазда" задела открытую дверцу спорткара Maserati. Водитель итальянской иномарки вышел из салона и начал стрелять по водителю и пассажиру "мазды".

В водителя попало две пули из, предположительно, травматического пистолета, госпитализация мужчине не понадобилась.

Водитель Maserati скрылся с места стрельбы на своём авто. Сейчас его ищет полиция.