В Подмосковье водитель Maserati расстрелял мужчину после ДТП

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В Подмосковье водитель Maserati расстрелял мужчину после ДТП

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Согласно предварительной информации, водитель открыл стрельбу из травматического пистолета, госпитализации пострадавшему не понадобилось.

В Истринском районе Подмосковья водитель Maserati расстрелял мужчину после ДТП.

Как сообщается, по дороге на населённый пункт Алексин "мазда" задела открытую дверцу спорткара Maserati. Водитель итальянской иномарки вышел из салона и начал стрелять по водителю и пассажиру "мазды".

В водителя попало две пули из, предположительно, травматического пистолета, госпитализация мужчине не понадобилась.

Водитель Maserati скрылся с места стрельбы на своём авто. Сейчас его ищет полиция.

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