Приставы в 2017 году могут списать до 1 трлн рублей долгов россиян перед банками

Согласно информации, до конца года из исполнительных производств о взыскании долгов объёмом 2 триллиона рублей будет закрыта почти половина дел.

Приставы в 2017 году могут списать россиянам долгов перед банками на сумму до 1 триллиона рублей, что составляет примерно половину от объёма банковских долгов в соответствии с поступившими в Федеральную службу судебных приставов исполнительных производств (ФСПП). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

По информации газеты, за первые пять месяцев текущего года в ФСПП поступило четыре миллиона исполнительных производств, к настоящему моменту 18,6% из них прекращены. Согласно прогнозам источника издания, к концу года из дел, поступивших в этот период, планируется закрыть 49%.

По словам партнёра юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антона Бабенко, производства стали быстрее прекращаться часто по причине того, что у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.