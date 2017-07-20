Баскетболист Стив Нэш назвал сына в честь бывшей команды

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Баскетболист Стив Нэш назвал сына в честь бывшей команды

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Таким образом спортсмен решил отдать должное клубу, за который он выступал около десяти лет.

Канадский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и за сборную Канады, Стив Нэш назвал своего новорождённого сына в честь клуба "Феникс Санз", за который он играл в периоды с 1996 по 1998 годы и с 2004 по 2012 годы.

Welcome to the world Luca Sun Nash. 8 pounds of perfect. So proud to be your mommy!

Публикация от Lilla Nash (@lillanash)

О рождении ребёнка знаменитый спортсмен и его супруга рассказали в "Инстаграме".

Отметим, что 43-летний Нэш завершил карьеру в 2015 году. В НБА он провёл 18 сезонов, выступив за "Феникс Санз", "Даллас Маверикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Дважды был признан самым ценным игроком баскетбольной лиги.

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