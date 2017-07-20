Британца, наградившего бывшую возлюбленную "улыбкой Джокера", посадили на 10 лет

Девушке пришлось наложить 44 шва, теперь на её лице остался 12-сантиметровый шрам.

Присяжные признали виновным британца, оставившего своей бывшей возлюбленной огромный шрам от рта до уха. Его осудили на 10 лет лишения свободы, сообщает Mirror. В ходе судебного процесса выяснилось, что у 31-летнего Мэтью Грейди преступное прошлое.

Мэтью Грейди ворвался в дом к своей бывшей возлюбленной —Шивон Стивенсон — в Глазго и напал на неё с двумя ножами. Он сделал глубокий порез на её лице, после чего убежал. Шивон пришлось наложить 44 шва, теперь на её лице остался 12-сантиметровый шрам.