Британца, наградившего бывшую возлюбленную "улыбкой Джокера", посадили на 10 лет

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Британца, наградившего бывшую возлюбленную "улыбкой Джокера", посадили на 10 лет

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Фото: © DAILY RECORD

Девушке пришлось наложить 44 шва, теперь на её лице остался 12-сантиметровый шрам.

Присяжные признали виновным британца, оставившего своей бывшей возлюбленной огромный шрам от рта до уха. Его осудили на 10 лет лишения свободы, сообщает Mirror. В ходе судебного процесса выяснилось, что у 31-летнего Мэтью Грейди преступное прошлое.

Мэтью Грейди ворвался в дом к своей бывшей возлюбленной —Шивон Стивенсон — в Глазго и напал на неё с двумя ножами. Он сделал глубокий порез на её лице, после чего убежал. Шивон пришлось наложить 44 шва, теперь на её лице остался 12-сантиметровый шрам.

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