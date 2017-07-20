Ультрас с файерами напали на фанатов "Абердина" в Боснии и Герцеговине

В нападении участвовало более десяти человек в масках, в результате пострадало несколько шотландских болельщиков.

В Боснии и Герцеговине перед матчем второго отборочного раунда Лиги Европы неизвестные напали на фанатов шотландского клуба "Абердин". В результате, как сообщает Mirror, несколько болельщиков были госпитализированы.

Инцидент произошёл в боснийском городе Мостаре перед ответным матчем "Абердина" против клуба "Широки Бриег". По данным СМИ, более десяти человек в масках забросали местный бар файерами, а после этого напали на группу из 50 шотландских фанатов.

Первый матч между командами состоялся в Шотландии и завершился вничью 1:1. Второй должен состояться вечером 20 июля в Боснии и Герцеговине.