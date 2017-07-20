Трамп заявил, что расследование "дела РФ" не должно касаться денег его семьи

Читайте также

Трамп заявил, что расследование "дела РФ" не должно касаться денег его семьи

66

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Глава Соединённых Штатов также выразил уверенность в том, что он "не сделал ничего плохого".

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times заявил, что расследование по возможным "связям" с Россией не должно касаться финансов его семьи.

Трамп заявил, что спецпрокурор по РФ Роберт Мюллер "пересечёт красную черту", если распространит расследование на финансы его семьи. Однако уточнить, что он предпримет в таком случае, глава государства не смог.

— Я думаю, это нарушение. Это касается только России, — сказал он.

Американский президент также выразил уверенность в том, что расследование против него не ведётся, так как он не сделал "ничего плохого".

Напомним, со стороны США в адрес России не раз звучали обвинения в попытке повлиять на американские выборы 2016 года. При этом Вашингтон не предоставил никаких доказательств, подтверждающих это.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!