Трамп заявил, что расследование "дела РФ" не должно касаться денег его семьи

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times заявил, что расследование по возможным "связям" с Россией не должно касаться финансов его семьи.
Трамп заявил, что спецпрокурор по РФ Роберт Мюллер "пересечёт красную черту", если распространит расследование на финансы его семьи. Однако уточнить, что он предпримет в таком случае, глава государства не смог.
— Я думаю, это нарушение. Это касается только России, — сказал он.
Американский президент также выразил уверенность в том, что расследование против него не ведётся, так как он не сделал "ничего плохого".
Напомним, со стороны США в адрес России не раз звучали обвинения в попытке повлиять на американские выборы 2016 года. При этом Вашингтон не предоставил никаких доказательств, подтверждающих это.
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