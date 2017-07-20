В столице Мексики состоялось открытие бюста Юрия Гагарина

Российский посол, руководство Министерства охраны окружающей среды Мехико и Мексиканского космического агентства отметили выдающийся шаг, который советский космонавт сделал в изучении космического пространства.

В зале Музея естествознания в столице Мексики Мехико открыли бюст советскому космонавту Юрию Гагарину. Открытие памятника было проведено при поддержке фонда "Диалог культур — единый мир" и Мексиканского космического агентства.

На торжественной церемонии присутствовали посол РФ в Мексике Эдуард Малаян, а также министр охраны окружающей среды Мехико Таня Мюллер Гарсия и представитель Россотрудничества.

— Он открыл совершенно новую страницу в истории человечества. Благодарю вас за предоставленную возможность поделиться нашим наследием с мексиканскими друзьями, — сказал российский дипломат.

Руководство Министерства охраны окружающей среды также выразило благодарность советской космонавтике за огромный шаг в исследовании космического пространства.

— Что может быть лучше идеи открыть бюст (Юрия Гагарина) в Музее естествознания для поощрения интереса среди нашей молодёжи, — сказала Таня Мюллер Гарсия.

En emotivo evento de la develación del busto de #Yuri Gagarin en el #Museo de Historia Natural. Embajada Rusa, AEM y SMA de la CDMX pic.twitter.com/JUixxXr1YJ — hecforsan (@hecforsan) 19 июля 2017 г.

Директор управления Мексиканского космического агентства по популяризации научных открытий и космических технологий Ик Марио Мануэль Арреола Сантандера подчеркнул, что Гагарин является примером для молодёжи, поскольку имел смелость шагнуть в неизвестность благодаря уверенности в развитии технологий.

Как отмечает Radio Formula, скульптура Гагарина, ставшего первым человеком, совершившим полёт в космическое пространство, представлена также в Сальвадоре и на Кубе, в США, Франции, Германии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Индии и Китае.