Британская королева приютила корги Уиспера

У Её Величества уже есть три собаки: корги Уиллоу и два метиса дорги — Вулкан и Кэнди.

Британская королева Елизавета II, известная любительница собак породы корги, приютила ещё одного пса, хотя ранее отказалась от идеи заводить новых животных.

Как сообщает Mirror, девятилетнего корги по кличке Шёпот (или Шорох, Whisper — англ.) она когда-то подарила семейной паре Фенвик. Супруга мистера Фенвика раньше ухаживала за королевскими собаками и скончалась два года назад. А теперь ушёл и сам Билл Фенвик. Поэтому Елизавета II решила забрать пса себе.

Отмечается, что у королевы уже есть три собаки: корги Уиллоу и два дорги — помесь корги с таксами — Вулкан и Кэнди. И Её Величество не собиралась заводить новых животных, однако "не смогла пройти мимо".