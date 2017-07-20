В результате крупного ДТП в Киргизии погибло восемь человек

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В результате крупного ДТП в Киргизии погибло восемь человек

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ДТП в Киргизии. Фото: пресс-служба МЧС Киргизии

Двоих пострадавших доставили в больницу. В настоящее время на месте работают спасательные службы.

В результате крупного ДТП на автомагистрали Бишкек — Ош в Киргизии погибло восемь человек, ещё двое получили ранения, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Авария произошла около 6 часов утра (мск) в районе города Таш-Кумыр. По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN столкнулся с двумя минивэнами. Восемь человек скончались на месте: четверо мужчин, три женщины и пятилетняя девочка.

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