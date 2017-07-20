В Москве коммунальщики обрушили тополь на припаркованные автомобили

По словам одного из владельцев повреждённых авто, когда он приехал на место происшествия, ветви деревьев уже успели убрать, словно ничего не было.

В Москве коммунальщики обрушили тополь на припаркованные у дома автомобили. Об этом сообщает паблик Leika.

По словам одного из владельцев пострадавших авто, за произошедшим стоят сотрудники ГБУ "Жилищник", с которым у него возник спор.

— Было так: возвращаюсь из Питера в Москву чтобы решить дело о потопе. Меня залили, потому что эти ребята из "Жилищника" бог знает сколько не меняли трубы в доме, — рассказал мужчина.

Как отмечает мужчина, его претензия о повреждении автомобиля в тот день стала 42-й по счёту.

— Приходит СМС от системы сигнализации: "Удар по автомобилю, попытка проникновения в салон". Приезжаю на парковку на улице Космонавта Волкова, мой "аккорд" обезображен: помяты и поцарапаны двери, крыша, крылья. Но ветви уже убраны, словно ничего не было. В "Жилищнике" моя претензия о повреждении авто была 42-й в этот день! Так они говорят, мол, ничего не знаем, и компенсировать ущерб не хотят, — рассказал владелец автомобиля.