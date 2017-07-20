Россия предложила принять в Совбез ООН развивающиеся страны Азии и Африки

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Россия предложила принять в Совбез ООН развивающиеся страны Азии и Африки

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Совет Безопасности ООН. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

По словам Сафронкова, это может обеспечить будущим решениям Совета Безопасности "взвешенный и выверенный характер".

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что российская сторона предлагает в первую очередь принять в расширенный состав Совбеза развивающиеся страны Азии и Африки. Об этом он заявил на заседании Генеральной Ассамблеи, посвящённом реформе СБ ООН.

— Полагаем, что преимущественным правом на получение места в СБ должны обладать развивающиеся страны Африки и Азии. Уверены, эти государства располагают достаточным потенциалом, чтобы вносить весомый вклад в обеспечение международного мира и безопасности, — цитирует Сафронкова ТАСС.

Дипломат назвал вопрос о реформе Совбеза одним из важнейших в повестке всемирной организации.

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