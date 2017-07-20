Венесуэла отказалась от участия в саммите Меркосур

Глава МИД страны заявил, что целью саммита является поддержка государственного переворота в Венесуэле.

Венесуэла отказалась от участия в саммите глав государств Южноамериканского общего рынка (Меркосур), который пройдёт в аргентинском городе Мендоса 20–21 июля. Об этом министр иностранных дел Самуэль Монкада сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

Es el regreso a los peores tiempos de nuestro continente. Venezuela no reconoce esa reunión. (2/4). — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 20 июля 2017 г.

— Это возврат к худшим временам нашего континента. Венесуэла не признаёт эту встречу, — написал Монкада.

Он отметил, что саммит созывается в момент предъявления претензий Каракасом к Аргентине, Бразилии, Парагваю и Уругваю в части нарушения норматива о решении спорных вопросов в рамках Меркосур. А это является прямым нарушением международного права. Глава МИД добавил, что впервые за 11 лет существования Меркосур стал продуктом борьбы социальных движений стран-участниц.

Напомним, Меркосур — это общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Уругваем, Парагваем, Бразилией и Венесуэлой. Как полноправное объединение, был образован в 1991 году, когда в столице Парагвая Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.

Цель соглашения состоит в содействии свободной торговле, гибкому движению товаров, населения и валюты стран — участниц объединения.