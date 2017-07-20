При наступлении в Ракке сирийские войска отбили у ИГИЛ более 40 нефтяных вышек

Отмечается, что под контроль Дамаска вернулись основные нефтедобывающие районы провинции.

В июле сирийские войска отбили у боевиков ИГИЛ* и вернули под свой контроль более 40 нефтяных вышек на территории провинции Ракка. По словам инженера-нефтяника Али Ибрагима, большая часть из них была разрушена отступающими террористами.

— После разминирования подходов насосы вышек будут демонтированы и направлены в город Хама для восстановления, уже к концу июля большинство нефтяных точек возобновят работу, — отметил Али Ибрагим.

Отмечается, что под контроль Дамаска вернулись основные нефтедобывающие районы провинции Ракка — Дабсан, Дайлаа, аль-Рамилан, Тбисан, Ас-Саура и Вахаб.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.