Брат и сестра заразились смертельной инфекцией после посещения зоопарка в США

Причиной развития болезни у детей стала кишечная палочка, которая, возможно, попала в их организм во время приёма пищи рядом с животными.

Маленькая жительница американского штата Миннесота Каллан Мареш скончалась в результате осложнений от гемолитико-уремического синдрома, поражающего почки и другие органы.

Как сообщает телеканал Fox 9, сейчас Министерство здравоохранения штата выясняет, каким образом девочка подхватила инфекцию. Возможно, бактерия находилась в пище, которую Каллан употребила в непосредственной близости от животных.

— Нормальные, здоровые и ухоженные животные могут иметь бактерии, опасные для людей. И только по внешнему виду нельзя определить больное животное, — сказал ветеринар Джони Шефтель.

Отмечается, что вместе с девочкой в зоопарк ходил её старший брат Кад. В его организме нашли ту же инфекцию. Сейчас мальчик находится в Детской больнице Университета Миннесоты, где за его жизнь борются врачи.