АФК "Система" заявила отвод судье в деле по иску "Роснефти"

"Роснефть", "Башнефть" и власти Башкортостана намерены взыскать с корпорации и её дочерних структур 170,6 млрд рублей.

АФК "Система" заявила отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирине Нурисламовой, которая рассматривает иск "Роснефти" на 170,6 млрд рублей, сообщает ТАСС.

— По нашему мнению, ход судебного процесса и совершённые в вашем лице процессуальные действия ведут к существенным нарушениям прав и законных интересов АФК "Система", выступающей в настоящем процессе в качестве ответчика, — заявили юристы корпорации.

Представитель АФК "Система" объяснил, что действия судьи вызывают сомнения в объективности и беспристрастности.

Как ранее сообщал Лайф, "Роснефть", "Башнефть" и власти Башкортостана намерены через суд взыскать с АФК "Система" и её дочерних структур 170,6 млрд рублей в пользу "Башнефти". На такую сумму истцы оценили ущерб "Башнефти" при реорганизации компании, когда её контрольным пакетом владела АФК "Система". Рассмотрение иска проходит сегодня в Арбитражном суде Башкирии.