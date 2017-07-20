Николай Дроздов попал в чистилище украинского сайта "Миротворец"

Телеведущего обвинили в участии в пропагандистских акциях во время посещения Крымского полуострова.

Популярный российский журналист и ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов внесён в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Данные телеведущего были размещены в разделе "Чистилище" из-за того, что Николай Дроздов посетил Крым.

Создатели сайта назвали эту поездку нарушением госграницы Украины. А празднование 80-летия Николая Дроздова на фестивале "Алые паруса" в детском лагере "Артек" на "Миротворце" значится как пропагандистская акция.

Как ранее сообщал Лайф, украинские власти продолжают считать Крым своей территорией, несмотря на вступление полуострова в состав России в 2014 году на основании итогов всенародного референдума. Из-за этого известные россияне, посетившие Крым, регулярно попадают в базу сайта "Миротворец", а затем получают запрет на посещение Украины на несколько лет. Только за последний месяц в списке оказались Николай Валуев, Ольга Бузова, Митя Фомин и другие.