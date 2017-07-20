Россию включили в топ-5 худших стран для пенсионеров

Составители рейтинга провели исследование среди 43 государств, Россия заняла 40-ю строчку в списке.

В глобальном пенсионном индексе за 2017 год Россия заняла 40-е место из 43 возможных. Такие данные приводят специалисты французской финансовой корпорации Natixis. В топ-5 худших для жизни пожилых людей помимо России вошли Турция, Бразилия, Греция и Индия. А лучшие показатели оказались у Норвегии, Швейцарии, Исландии, Швеции и Новой Зеландии. Такие страны, как США или Франция, оказались в середине списка.

Как утверждают представители компании, их исследование показывает, насколько комфортно быть пенсионером в одной из представленных в рейтинге стран. Для расчёта показателей используется четыре фактора: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый из показателей рассчитывается в процентах, из которых потом выносится средний процент благосостояния пенсионеров. Показатели России: 36 процентов, 41 процент, 58 процентов и 47 процентов соответственно. Средняя оценка — 45 процентов. У лидера списка — Норвегии — этот показатель равен 86 процентам.

Отметим, Natixis — один из крупнейших французских банков, который с 2013 года занялся расчётом глобального пенсионного индекса, используя данные Всемирного банка и национальных статистических ведомств.