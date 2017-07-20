Россия продала Ираку крупную партию танков Т-90

По предварительным данным, иракские вооружённые силы приобрели более 70 единиц российской бронетехники на сумму более $1 млрд долларов.

Россия заключила крупную сделку с Ираком на поставку в эту страну российских танков Т-90. Согласно предварительной информации, иракские власти приобрели более 70 танков. Информацию о факте продажи газете "Известия" подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

— Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество (танков. — Прим. ред.) большое, — рассказал изданию помощник президента РФ.

Как добавил Владимир Кожин, в настоящее время интерес к российской бронетехнике проявляет и Кувейт, однако "диалог по этому контракту пока продолжается".

Издание отмечает, заявленное число — лишь первая партия бронетехники, которую планируется отправить в Ирак. Таким образом, общая сумма контракта может превысить один миллиард долларов.