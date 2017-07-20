В Ростовской области произошла массовая авария с участием двух фур и авто ГИБДД

Жертвой крупного ДТП стал водитель ВАЗ-2111, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Из-за массовой аварии с участием пяти автомобилей была перекрыта часть трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. По данным Лайфа, на проезжей части у посёлка Калиновка столкнулись большегрузы МАН и МАЗ, а также патрульный "Хёндэ" с сотрудниками ГИБДД, "УАЗ-Патриот" и ВАЗ-2111.

Жертвой аварии стал водитель отечественного автомобиля. Также известно о пятерых пострадавших, среди которых один полицейский. Причины массового ДТП устанавливаются.

Видеоролик гражданский журналист прислал через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).