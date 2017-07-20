Трамп: Макрон любит держать меня за руку

Ранее американский президент отметил, что супруга главы Франции находится в прекрасной физической форме.

Президент США Дональд Трамп рассказал The New York Times о своих впечатлениях от встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. В частности, американский президент отметил, что французский коллега любит держать его за руку.

— Он отличный — умный, сильный, любит держать меня за руку, — сказал Трамп.

Ранее журналисты обратили внимание, что во время визита американского президента в Париж, они с Макроном действительно долго жали друг другу руки.

— Это была борьба за лидерство. Они просто друг друга не отпускали, — предположил эксперт по языку жестов Патти Вуд.

Президент США уже не в первый раз высказывается о чете Макрон. Так, во время визита в Париж он отметил, что супруга президента Франции находится в прекрасной физической форме.