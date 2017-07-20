Дроздов о попадании в "Миротворец": Я горжусь, что оказался в почётном списке

По словам популярного телеведущего, оказаться в одном списке с Кобзоном и Лановым для него большая честь.

Телеведущий Николай Дроздов удивился своему попаданию в список скандального украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма. Как пояснил журналист Лайфу, он ранее неоднократно был на полуострове, в частности в парке "Тайган", однако никакой реакции украинских властей не было. Даже несмотря на то, что Николай Дроздов поддержал выбор крымчан стать гражданами России. Впрочем, нахождение в базе "Миротворца" Дроздов почёл за честь.

— Сегодня узнал, что попал на сайт "Миротворец", при чём тут миротворец?! Дурацкое название. Я подумал сначала, что какая-то гнусная организация. А потом оказалось, что там почётный список людей, которые считают, что Крым вернулся в состав России. Вернулся! Он был всё время в составе России. А быть в одном списке с Кобзоном, Лановым, Пугачёвой и певицей-инвалидом, которую не пустили (Юлия Самойлова. — Прим. ред.) — этим можно только гордиться, — рассказал Николай Дроздов.

Телеведущий также завил, что не собирался и не собирается на Украину.

— Я занимаюсь горами и пустынями. Я езжу в Среднюю Азию, в Австралию, в Африку. Вот мои интересы. На Украине был один раз, в 70-е годы, возил студентов на практику. Не нашёл там ни гор, ни пустынь, а остальное меня не интересует, — подытожил телеведущий.

Как ранее сообщал Лайф, в раздел "Чистилище" скандального сайта "Миротворец" попал российский телеведущий Николай Дроздов. Создатели сайта приписывают ему "нарушение государственной границы Украины" и "участие в пропагандистских акциях" из-за посещения Крыма.