Кличко на "гелендвагене" не рассчитал скорость и улетел в канаву

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Кличко на "гелендвагене" не рассчитал скорость и улетел в канаву

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Знаменитый боксёр принимал участие в ралли, но попал в канаву перед самым финишем.

Известный спортсмен Владимир Кличко опубликовал в "Твиттере" пост о том, как он развлекается в свои выходные. Так, боксёр принял участие в ралли.

Он написал, что гонка удалась на славу. Но в нескольких метрах от финиша он в прямом смысле сел в лужу. Хотя и это обстоятельство не помешало боксёру занять первое место.

— Попадание в канаву на пути к финишу сделало гонку более весёлой, а победу более сладкой, — написал Кличко.

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