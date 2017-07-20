Кличко на "гелендвагене" не рассчитал скорость и улетел в канаву

Знаменитый боксёр принимал участие в ралли, но попал в канаву перед самым финишем.

Известный спортсмен Владимир Кличко опубликовал в "Твиттере" пост о том, как он развлекается в свои выходные. Так, боксёр принял участие в ралли.

Он написал, что гонка удалась на славу. Но в нескольких метрах от финиша он в прямом смысле сел в лужу. Хотя и это обстоятельство не помешало боксёру занять первое место.

Landing in the ditch on the way to the finish line, made the challenging race more fun and the win sweeter :) pic.twitter.com/0dmLfbVyr3 — Klitschko (@Klitschko) 18 июля 2017 г.

— Попадание в канаву на пути к финишу сделало гонку более весёлой, а победу более сладкой, — написал Кличко.