Врачи рассказали о вреде шлёпанцев

Ношение такой обуви может непоправимо испортить здоровье, изменив естественный шаг.

Ортопед Кристина Лонг рассказала газете Daily Mail о том, какой вред может нанести частое ношение шлёпанцев. По словам специалиста, такая обувь может повлиять на естественную походку человека, что приводит к проблемам с поясницей и ахилловым сухожилием.

Также носителям шлёпанцев угрожает подошвенный фасцит (утолщение кожи стопы).

Отмечается и непрактичность обуви: ноги постоянно выскальзывают из шлёпанцев, что приводит к различным травмам, в том числе и к переломам. Водить машину в них не рекомендуется.

— В это время года ко мне часто обращаются пациенты, у которых возникли проблемы именно из-за ношения шлёпанцев, — заявила Лонг.

Однако врач добавила, что для краткосрочного использования обувь подходит, особенно если есть мягкая подошва с поддержкой.