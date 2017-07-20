Косачёв назвал долгожданной новость о прекращении вооружения оппозиции в Сирии

По словам председателя Комитета Совфеда по международным делам, отныне сирийская власть должна стать союзником уже не только России, но и США.

В Совете Федерации новость о закрытии программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии считают долгожданной. Об этом Лайфу заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

— Речь идёт о государственной программе, о работе спецслужб, которые не скрывая финансируют оппозицию в суверенной другой стране с целью смены власти, — рассказал сенатор. — Это вызывает возмущение, это совершенно точно противоречит международному праву.

По словам Косачёва, если американцы перестанут напрямую вмешиваться во внутренние дела Сирии, это станет дополнительной возможностью для российско-американского взаимодействия в стране.

— По логике вещей, сирийская власть должна стать союзником уже не только России, но и США в антитеррористической борьбе, — отметил он.

Сенатор также напомнил, что ранее аналогичную позицию озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, и не исключил, что действия американского лидера Дональда Трампа проистекают из недавних переговоров глав государств в Париже.

— Это отрадно, потому что в этом смысле так называемый Запад в виде США и Франции начинает возвращаться на позиции здравого смысла и международного права, на которых изначально стояла и Россия, — подчеркнул он.

Также Косачёв отметил, что любые обвинения американских политиков в отношении якобы имевшего места вмешательства России во внутренние дела США выглядели нелепо с учётом финансирования США сирийской оппозиции.

— Мы, в принципе, во внутренние американские дела никогда не вмешивались, но мы видим, насколько лицемерен американский истеблишмент, который чуть ли не в обморок падает, когда речь идёт об их собственной стране, но, тем не менее, позволяет себе совершенно беспардонно и совсем на другом количественном уровне вмешиваться во внутренние дела других государств.