Директор магазина в Омске не стал брать гея на работу из-за "излишней худобы"

Как заявил Андрей Чистяков, ориентация соискателя в данном случае не играла роли.

Директор омского магазина по продаже спортпитания Hardcore Андрей Чистяков заявил, что отказался принимать нового сотрудника на работу не из-за того, какой он ориентации. Ключевую роль сыграла фигура соискателя.

По мнению Чистякова, молодой человек по имени Эдуард слишком худой для продажи такого рода товаров. Молодой человек подал в суд. При этом, по его словам, в письменном отказе отметили, что у него слишком "гейская" внешность.

— В суде я просто объясню своё мнение на этот счёт, думаю, что суд войдёт в моё положение. Я не злостный работодатель, приверженный гомофобии, и нормально отношусь ко всем людям. Эдуард же не так меня понял или просто захотел "денег поднять", — сказал Чистяков РИА "Новости".

Как отметил директор торговой точки, он сразу объяснил Эдуарду, что тот не подходит из-за отсутствия знаний в области спорта, а также интереса к данной тематике.

— Он признал, что является активистом "ЛГБТ-сети", и я его не зря спросил, были ли у него конфликты на предыдущей работе. Сами понимаете, какой у нас народ, и я не готов отвечать за его безопасность как работодатель, — сказал Чистяков.