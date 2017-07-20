В Москве разыскивают маньяка-лизуна за нападение на фитоняшку

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В Москве разыскивают маньяка-лизуна за нападение на фитоняшку

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Мужчина нападает на девушек, облизывает им ягодицы и лицо, после чего скрывается.

В Москве разыскивают маньяка, который нападает на местных жительниц и начинает облизывать им лица и ягодицы. Как сообщает телеграм-канал Mash, известно как минимум об одном случае, который произошёл в районе станции метро "Крылатское".

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Так, он напал на тренера фитнес-клуба Наталью С. Девушка уже обратилась в полицию, в заявлении она просит найти и наказать мужчину, который облизал ей лицо, грудь и ягодицы.

<p>Наталья С. Фото: соцсети</p>

По словам фитоняшки, она смогла отбиться от него, после чего он скрылся с места инцидента.

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