Украинский военкомат прислал повестку мужчине, который 20 лет живёт в Германии

Но благодаря этой истории тысячи украинцев узнали об элементарном лайфхаке, который может позволить избежать воинской повинности и отправки в зону АТО.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в "Фейсбуке" пост о своём товарище, который уже 20 лет живёт в Германии и является гражданином этой страны. Недавно он получил письмо от родственников, которые живут в квартире, где он был прописан много лет назад. Те удивили мужчину известием, что украинский военкомат прислал ему повестку .

Гражданин Германии решил позвонить на свою малую родину и поинтересоваться у военкомов, почему на территории страны, где больше трёх лет идёт война, подконтрольные Минобороны учреждения работают с настолько устаревшей базой данных. Неожиданно дня себя мужчина обнаружил простой лайфхак, который может позволить избежать воинской повинности и отправки в зону АТО.

Оказывается, достаточно всего лишь позвонить в военкомат и сообщить, что ты живёшь за границей. Подтверждающие документы, кстати, не требуются — достаточно лишь "честного слова".

— Сперва "военкоматские" ответили ему в соответствующем тоне. Очень громко. Как привыкли говорить с народом. Но потом, осознав, какую головную боль им может причинить этот украинец, тут же извинились — мол,

" у нас до сих пор всё на карточках, и мы вообще не знаем, где и кто реально проживает". А теперь внимание. Люди на том конце провода сказали Владу: "Хорошо, наконец, мы знаем, что вы — нерезидент, и снимаем с учёта. Какая ваша фамилия?" Это что же, каждый может позвонить в военкомат, сказать, что он не живёт больше в этой стране и таким образом избежать службы в армии? — возмутился журналист.