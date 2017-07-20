Создатели "Игры престолов" снимут сериал о США, где не отменяли рабство

По сюжету южным штатам удалось отделиться в ходе Гражданской войны 1861–1865 годов.

Создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс заявили, что сразу после завершения сериала займутся новым проектом под названием "Конфедерат". Как сообщает The Guardian, в новом многосерийном телешоу будет рассказана альтернативная история США, где рабство не отменили.

Отмечается, что сначала эта идея разрабатывалась как концепция полнометражного фильма, но опыт работы над "Игрой престолов" убедил Бениоффа и Уайсса, что телеканал HBO предоставляет лучшие возможности для изложения сюжета.

Согласно завязке "Конфедерата", во время Гражданской войны в США (1861–1865 годы) южным штатам удалось отсоединиться от страны, и рабство сохранилось. В реальности рабовладельческий юг проиграл.

В новом сериале будут показаны точки зрения сторонников отмены рабства, политиков, журналистов, рабовладельцев и борцов за свободу.

Напомним, что премьера предпоследнего сезона "Игры престолов" состоялась 16 июля.