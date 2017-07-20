Орбакайте, Бейонсе, Алсу и другие многодетные звёздные мамы

В паре с Бредом Питтом у Джоли родилось трое детей: так, в 2006 году у них появилась дочь Шайло Нувель, а в 2008-м — близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Кроме того, у пары ещё трое приёмных детей