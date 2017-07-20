Орбакайте, Бейонсе, Алсу и другие многодетные звёздные мамы

Оксана Акиньшина
Российская актриса в начале 2017 года родила третьего ребёнка. А также у неё двое сыновей: одному семь лет, другому — четыре года
Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин
Кристина Орбакайте
У певицы также двое мальчиков и девочка. Старший из них, Никита, уже отметил 25-летие. Среднему Дени не так давно исполнилось 18, а дочке Клавдии всего четыре годика
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Алсу
В семье певицы Алсу и Яна Абрамова в прошлом году появился третий ребёнок. Наследника назвали Рафаэлем. Кроме того, у пары две дочери — десятилетняя Сафина и девятилетняя Микелла
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Татьяна Лазарева
У Татьяны Лазаревой сын и две дочери. Старший сын Степан — от первого брака с Александром Друговым, который заключили в 1991 году. А отцом девочек является Михаил Шац, за которого Татьяна вышла замуж в 1998
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Анна Седокова
Певица воспитывает троих детей. В 2004 году родилась Алина — дочь футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году в браке с бизнесменом Максимом Чернявским появилась дочка Моника. Сын Гектор появился в апреле 2017 года. Отцом называют Артёма Комарова
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Анджелина Джоли
В паре с Бредом Питтом у Джоли родилось трое детей: так, в 2006 году у них появилась дочь Шайло Нувель, а в 2008-м — близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Кроме того, у пары ещё трое приёмных детей
Фото: © РИА Новости/Алексей Петров
Бейонсе
На днях стало известно, что певица также стала многодетной матерью. У неё уже была дочь Блю Айви Картер, а около месяца назад она родила девочку Руми и сына Сэра Картера
Фото: Instagram
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