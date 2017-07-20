Орбакайте, Бейонсе, Алсу и другие многодетные звёздные мамы

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Орбакайте, Бейонсе, Алсу и другие многодетные звёздные мамы

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Сегодня, 20 июля, стало известно, что актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова родила третьего ребёнка. Пол новорождённого пока неизвестен. Каким ещё звездным мамам трое детей не мешают оставаться известными на всю страну.

Оксана Акиньшина

Российская актриса в начале 2017 года родила третьего ребёнка. А также у неё двое сыновей: одному семь лет, другому — четыре года

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Кристина Орбакайте

У певицы также двое мальчиков и девочка. Старший из них, Никита, уже отметил 25-летие. Среднему Дени не так давно исполнилось 18, а дочке Клавдии всего четыре годика

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Алсу

В семье певицы Алсу и Яна Абрамова в прошлом году появился третий ребёнок. Наследника назвали Рафаэлем. Кроме того, у пары две дочери — десятилетняя Сафина и девятилетняя Микелла

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Татьяна Лазарева

У Татьяны Лазаревой сын и две дочери. Старший сын Степан — от первого брака с Александром Друговым, который заключили в 1991 году. А отцом девочек является Михаил Шац, за которого Татьяна вышла замуж в 1998

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Анна Седокова

Певица воспитывает троих детей. В 2004 году родилась Алина — дочь футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году в браке с бизнесменом Максимом Чернявским появилась дочка Моника. Сын Гектор появился в апреле 2017 года. Отцом называют Артёма Комарова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Анджелина Джоли

В паре с Бредом Питтом у Джоли родилось трое детей: так, в 2006 году у них появилась дочь Шайло Нувель, а в 2008-м — близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Кроме того, у пары ещё трое приёмных детей

Фото: © РИА Новости/Алексей Петров

Бейонсе

На днях стало известно, что певица также стала многодетной матерью. У неё уже была дочь Блю Айви Картер, а около месяца назад она родила девочку Руми и сына Сэра Картера

Фото: Instagram

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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