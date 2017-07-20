Блогера Лапшина приговорили к трём годам тюрьмы

Ранее прокурор потребовал посадить арестованного на шесть с половиной лет в колонию общего режима.

Суд приговорил блогера Александра Лапшина к трём годам лишения свободы.

Лапшину предъявили обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Гособвинитель требовал для блогера срока в 6 лет и 6 месяцев. Сам Лапшин не признал себя виновным. Он заявил, что посещал Карабах как турист и не встречался ни с кем из руководства республики.

Как ранее сообщал Лайф, Александра Лапшина, имеющего в том числе российское гражданство, задержали в Минске в конце 2016 года по запросу Азербайджана и выдали Баку из-за посещения Нагорно-Карабахской Республики.