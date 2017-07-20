Учитель просит 90 млн на съёмку фильма о последних днях и смерти Виктора Цоя

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Учитель просит 90 млн на съёмку фильма о последних днях и смерти Виктора Цоя

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Виктор Цой. Фото: ©РИА Новости/Галина Кмит

Примечательно, что в киноленте не будет актёра, который исполнит роль легендарного музыканта.

Режиссёр Алексей Учитель намерен снять фильм о последних днях и смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя. В связи с этим он обратился к Фонду кино с просьбой предоставить 90 миллионов рублей.

— На мой взгляд, потенциал фильма о Цое не меньше, чем у фильма "Высоцкий". Единственное, я хочу сделать эту картину без актёра, который играет Цоя, — отметил Алексей Учитель.

При этом в основе киноленты будет перевозка родственниками Цоя его тела на автобусе до Санкт-Петербурга уже после трагического ДТП на 35-м километре трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии.

Главным же героем фильма станет водитель автобуса "Икарус", при столкновении с которым Виктор Цой и погиб.

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