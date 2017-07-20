МВД Украины: Жертвой ночной стрельбы в Киеве стал беглый преступник из России

По данным ведомства, убитым на парковке мужчиной оказался россиянин, которого разыскивали на родине по подозрению в тяжком преступлении.

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко заявил, что жертвой ночной стрельбы на парковке возле ТЦ "Проспект" в Киеве оказался гражданин России. По данным ведомства, сам убитый также разыскивался за совершение убийства, а на территорию Украины приехал, чтобы скрыться от российского правосудия.

— Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин России, который совершил преступление в Российской Федерации — убийство — и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался, — сообщил он в эфире телеканала "112".

Отметим, личность погибшего не раскрывается.

Напомним, убийство произошло накануне поздно вечером. Неизвестные расстреляли свою жертву из автоматов, бросили оружие неподалёку от тела и исчезли в неизвестном направлении.