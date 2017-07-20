Рогозин намерен прилететь в Молдавию, несмотря на заявления об отмене визита

Как отметил российский вице-премьер, запланированные встречи с главами Молдавии и Приднестровья состоятся.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отреагировал на письмо Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, в котором говорится о решении местных властей запретить визит российской делегации в Кишинёв. На своей странице в "Твиттере" вице-премьер отметил, что прилетит в Молдавию в любом случае и проведёт встречу с президентом этой страны.

— Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР, — написал Дмитрий Рогозин.

Отметим, визит российской делегации во главе с Дмитрием Рогозиным должен состояться в честь 25-летия проведения операции по поддержанию мира на Днестре. В рамках торжественных мероприятий запланирована встреча российского вице-премьера с президентами Молдавии и Приднестровья.