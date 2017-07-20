Москву объявили лидером Европы по темпам прироста продолжительности жизни

По данным ВОЗ, столица также стала одной из первых по скорости приезда медицинских служб.

За пять лет продолжительность жизни в Москве выросла на три года. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это позволило столице России стать первой в Европе по темпам прироста.

— Эксперты ВОЗ отметили, что Москва стала номером один по скорости динамики увеличения средней продолжительности жизни в городе, за пять лет она увеличилась с 74,5 до 77,2 года. Раньше такого рейтинга не было, смотрели общие показатели, — цитирует ТАСС слова директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давида Мелик-Гусейнова.

Давид Мелик-Гусейнов связывает этот успех с тем, что столица также занимает первые места по скорости приезда медицинских служб. Благодаря своевременному оказанию медицинских слуг удалось сократить смертность среди жителей столицы от болезней системы кровообращения.

— Надеемся, что к 2020 году средняя продолжительность жизни москвичей достигнет 80 лет, — заключил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города.

Совещание экспертов ВОЗ состоялось в английском Дареме с 12 по 13 июля. Среди участников мероприятия были как действующие, так и бывшие главы Минздравов европейских стран.